Готовность дорожных служб к зимнему сезону оценили в Алматы

В Алматы продолжается подготовка городских служб к зимнему периоду.

Особое внимание уделяется готовности специализированной техники, обеспеченности дорожных организаций необходимыми ресурсами и координации действий всех служб, отвечающих за содержание улично-дорожной сети.

В рамках сезонного обследования сотрудники управления административной полиции совместно с представителями местных исполнительных органов проводят осмотр подрядных организаций и оценивают их готовность к работе в условиях снегопадов и гололеда.

На сегодняшний день обследованы 10 подрядных организаций.

Протяженность улично-дорожной сети Алматы составляет 3 145 километров. Для ее зимнего содержания коммунальной службой “Алматы Тазалык” предусмотрено более 1 100 единиц специализированной техники и автотранспорта, а также привлечено свыше 3 200 дорожных рабочих.

Отдельное внимание уделяется взаимодействию коммунальных служб с полицией. По заявкам обслуживающих организаций полицейские наряды обеспечивают сопровождение снегоуборочной техники и безопасность дорожного движения во время проведения работ.

Для оперативного реагирования организовано круглосуточное взаимодействие ответственных представителей полиции, местных исполнительных органов и коммунальных служб.

— Подготовка к зимнему периоду — это прежде всего вопрос безопасности дорожного движения. Наша общая задача — обеспечить слаженную работу всех задействованных служб, своевременную уборку снега и обработку дорог в условиях неблагоприятной погоды. Полиция со своей стороны обеспечивает взаимодействие с коммунальными организациями, при необходимости выделяет наряды для сопровождения специализированной техники и принимает меры по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения, — резюмировал заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Жанибек Ускембаев.