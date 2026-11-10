Более 500 литров нелицензированного алкоголя изъяли в Алматы

В минувшие выходные в Алматы провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной реализации алкогольной продукции.

Профилактические мероприятия организовали управление координации профилактической работы и сотрудники управления полиции Алмалинского района при содействии коллег из департамента государственных доходов по городу Алматы.

За два дня проверками охватили более 300 объектов, в том числе продуктовые магазины и увеселительные заведения.

В результате выявили 17 индивидуальных предпринимателей, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующей лицензии. В отношении них собрали административные материалы. Из незаконного оборота изъяли более 500 литров алкогольной продукции.

Кроме того, за нарушение установленных законодательством требований к реализации алкогольной продукции к административной ответственности по статье 200 КоАП РК привлекли еще 12 индивидуальных предпринимателей.

В полиции отмечают, что подобные мероприятия носят системный характер и направлены не только на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, но и на предупреждение правонарушений, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.