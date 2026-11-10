Водитель привлечен к ответственности сразу за три нарушения в Актау

7 ноября в Актау, на автодороге между 17-м и 18А микрорайонами, вблизи спортивной школы “Халық Арена”, сотрудники полиции выявили факт нарушения общественного порядка.

В ходе проверки установлено, что 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt допустил ряд административных правонарушений.

По данному факту мужчина привлечен к административной ответственности по трем статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях:

ч. 1 ст. 434 — мелкое хулиганство;

ч. 2 ст. 612 — управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления;

ч. 9 ст. 590 — управление транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр.

Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.

По факту мелкого хулиганства решением суда правонарушителю назначен административный штраф в размере 86 500 тенге.

Полиция напоминает, что соблюдение общественного порядка и правил дорожного движения является обязательным для всех граждан. Любые противоправные действия влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.