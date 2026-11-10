Транспортные полицейские провели спортивные соревнования с участием ветеранов

В спортивном комплексе “Алатау” прошли соревнования ко Дню ветеранов министерства внутренних дел Республики Казахстан.

На площадке встретились сотрудники департамента полиции на транспорте и ветераны органов внутренних дел.

В турнире приняли участие команды департамента, а также управлений полиции на транспорте станции Астана и в аэропорту столицы. Участники состязались в четырех дисциплинах: настольном теннисе, шахматах, тогызкумалаке и волейболе.

Борьба за призовые места получилась по-настоящему зрелищной и напряженной: каждый участник стремился показать характер и волю к победе. Ветераны продемонстрировали отличную физическую форму и тактическое мастерство, составив достойную конкуренцию молодым коллегам, а болельщики активно поддерживали свои команды на протяжении всего турнира.

По итогам соревнований первое место по настольному теннису занял Айбек Султанбеков, по шахматам — Алишер Асатов, по тогызкумалаку — Дарын Пушкембаев. В командном турнире по волейболу победу одержала сборная ветеранов, а лучшим игроком признан ветеран органов внутренних дел Темирбай Ахметов.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения. Заместитель начальника департамента полиции на транспорте Оңдасын Аштаев поздравил участников с достойной игрой и вручил победителям и призерам заслуженные кубки, медали и памятные подарки. Он отметил, что проведение таких встреч помогает поддерживать связь между поколениями, обмениваться опытом и популяризировать спорт среди личного состава, а также пожелал всем участникам мероприятия крепкого здоровья, успехов в службе и семейного благополучия.