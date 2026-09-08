В школах столицы продолжается проведение "Часа безопасности"

По инициативе председателя Комитета административной полиции МВД РК в образовательных организациях города Астаны продолжается проведение “Часа безопасности”.

Мероприятия проходят с 3 по 30 сентября и направлены на формирование у детей культуры безопасности, повышение правовой грамотности и профилактику правонарушений.

“Час безопасности” проводится в соответствии с ценностями программы “Адал азамат” — “Единая программа воспитания”. Основная цель — формирование у школьников таких важных качеств, как честность, ответственность, уважение к закону, патриотизм и соблюдение общественного порядка.

С начала учебного года “Часы безопасности” проведены в школах города Астаны № 1, № 18, № 45, № 54, № 57 и № 103.

В ходе встреч сотрудники полиции разъясняют школьникам правила дорожной безопасности, нормы поведения в общественных местах, правила безопасного поведения в интернет-пространстве, вопросы профилактики правонарушений и недопустимости буллинга и кибербуллинга, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание уделяется знанию детьми своих прав и обязанностей, соблюдению требований законодательства, уважительному отношению к окружающим и ответственному поведению в повседневной жизни.

Важной частью встреч является открытый диалог. Школьники могут задавать сотрудникам полиции интересующие их вопросы и получать практические рекомендации по различным ситуациям, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни. Такой формат способствует повышению правовой грамотности детей и укреплению доверия между подростками и сотрудниками полиции.

В рамках проводимой профилактической работы планируется охватить порядка 900 тысяч несовершеннолетних. Это часть масштабной работы, направленной на обеспечение безопасности детей, повышение их правовой культуры и формирование ответственного поведения.

Безопасность ребенка — это не только задача полиции. Это общая ответственность родителей, педагогов, правоохранительных органов и всего общества. Именно поэтому системная профилактическая и разъяснительная работа с детьми имеет особое значение.

Проведение “Часов безопасности” в рамках программы “Адал азамат” способствует формированию у подрастающего поколения уважительного отношения к закону, ответственности за свои поступки, соблюдению общественного порядка и навыков безопасного поведения.

Полиция продолжает работу в данном направлении. В образовательных организациях Астаны встречи с учащимися будут проводиться на постоянной основе.

“Час безопасности” продолжается. Закон и порядок — гарантия безопасного детства.