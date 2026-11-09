Контроль за общественным порядком в ночное время усилен в Атырауской области

В целях обеспечения общественной безопасности, профилактики правонарушений и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасный город”.

В рамках мероприятия сотрудники патрульной полиции несут службу в усиленном режиме. Полицейские осуществляют контроль за соблюдением общественного порядка, выявляют правонарушения, проверяют подозрительных лиц, а также проводят профилактические проверки в ночных клубах и ресторанах, где наиболее часто регистрируются преступления.

Главная цель мероприятия — не только пресечение правонарушений, но и их предупреждение, а также создание безопасной среды для жителей и гостей города.

Полиция призывает жителей соблюдать общественный порядок, выполнять требования законодательства и не оставаться равнодушными к фактам правонарушений.