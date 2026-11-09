Дрон помог установить водителя, выехавшего на встречную полосу в Туркестанской области

Полицейские с помощью дрона установили водителя автомобиля Audi A6, который пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения.

Нарушение было зафиксировано в Толебийском районе, а собранные материалы направлены в суд. По решению суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев. Это одно из грубых нарушений, выявленных посредством воздушного мониторинга.

В целом в Толебийском районе в ходе рейдово-профилактических мероприятий с использованием дронов зарегистрировано более 80 нарушений правил дорожного движения.

Среди них — непредоставление преимущества пешеходам, непристегнутые ремни безопасности, превышение установленной скорости и выезд на полосу встречного движения. По каждому факту приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать опасных маневров, в том числе выезда на полосу встречного движения, создающего угрозу жизни и здоровью людей.