За выходные в Астане выявили 12 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения

В столице продолжаются рейдово-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За выходные дни сотрудники полиции выявили 12 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

Так, в ходе рейда на проспекте Богенбай батыра полицейские остановили автомобиль Nissan. При проверке установлено, что 22-летний водитель не имел права управления транспортным средством и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту водитель привлечен к административной ответственности.

Постановлением суда правонарушитель арестован на 20 суток. Автомобиль водворен на коммунальную специализированную стоянку.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Подобные действия создают угрозу не только для самого водителя, но и для жизни и безопасности других участников дорожного движения.