Полицейские изъяли свыше 6,5 кг гашиша в Талдыкоргане

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу пресекли незаконный оборот наркотических средств.

В Талдыкоргане в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При проведении санкционированного обыска по месту его жительства обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Следствием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством гашиш. Общий вес составил 6 кг 550 гр.

Таким образом, из незаконного оборота изъята крупная партия наркотического средства, которая могла попасть на улицы города.

В отношении задержанного проводится расследование. Он водворен под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.