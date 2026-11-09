В дежурную часть поселка имени Г. Мустафина Бухар-Жырауского района обратился 66-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что стал жертвой кражи: с его банковской карты исчезли сбережения. Сумма ущерба составила 240 тысяч тенге.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям стражам порядка удалось в кратчайшие сроки выйти на след злоумышленницы. Ею оказалась 37-летняя соседка потерпевшего. По предварительной информации, женщина была осведомлена о наличии средств на счете пенсионера и, воспользовавшись его доверием, похитила платежную карту.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.