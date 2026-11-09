Более 41 тысячи нарушений правил благоустройства пресекли в Астане

В Астане продолжается реализация республиканской экологической инициативы "Таза Қазақстан", направленной на поддержание чистоты городской среды, формирование экологической культуры и повышение ответственности жителей за состояние общественных пространств.

С начала года сотрудники полиции привлекли к административной ответственности более 41 тысячи правонарушителей. Среди нарушений — незаконный выброс мусора, загрязнение общественных мест и несоблюдение правил благоустройства.

Работа ведется не только по выявлению, но и по предупреждению подобных нарушений. Так, во время проверки городской территории на проспекте Тлендиева полицейские зафиксировали факт нанесения граффити на фасад здания. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

Полиция напоминает, что чистота и порядок в городе зависят не только от работы коммунальных служб, но и от ответственности каждого жителя. Выброшенный в неположенном месте мусор, исписанные фасады зданий и повреждение элементов городской инфраструктуры негативно отражаются на облике столицы.

Полиция призывает горожан бережно относиться к общественным пространствам, не загрязнять улицы и дворы, соблюдать правила благоустройства и ответственно относиться к окружающей среде.

Чистый город начинается с личной ответственности каждого.