Полиция защитила подростка от потенциальной опасности в Туркестанской области

Полицейские выявили в городе Шардара несовершеннолетнего, управлявшего мопедом без соответствующих документов, и предотвратили потенциальную угрозу его жизни и здоровью. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор служебного автомобиля.

Во время патрулирования инспекторы патрульной полиции заметили незарегистрированный мопед и потребовали водителя остановиться. Однако подросток проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на ситуацию, проследили за направлением движения мопеда и остановили его.

В ходе проверки установлено, что за рулем находился несовершеннолетний, не имеющий водительских прав, необходимых для управления транспортным средством.

За управление транспортным средством без соответствующего права, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке приняты административные меры в установленном законом порядке. Мопед водворен на специализированную стоянку.

Кроме того, в отношении родителей подростка составлен административный материал по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

Полиция напоминает: родители не должны допускать случаев управления транспортными средствами несовершеннолетними. Такая безответственность может поставить под угрозу жизнь и здоровье не только подростка, но и других участников дорожного движения.