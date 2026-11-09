Группу подозреваемых в скотокрадстве задержали в Экибастузе

Сотрудники криминальной полиции задержали группу лиц, подозреваемых в серии краж домашнего скота — порядка 40 голов мелкого рогатого скота в Экибастузском регионе.

Злоумышленники систематически похищали скот у жителей региона. За несколько месяцев подозреваемые совершили ряд краж. Их добычей стал мелкий рогатый скот.

— В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые установлены. Ими оказались жители области. При проведении обыска обнаружены и изъяты четыре головы мелкого рогатого скота и другие средства преступления, — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.

В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Они водворены в ИВС. Расследование продолжается.

В ведомстве отметили, что для жителей села скот — не просто имущество, а основной источник дохода и результат многомесячного труда. По каждому факту полиция принимает меры для установления виновных, привлечения их к уголовной ответственности и возврата похищенного имущества.

Кроме того, оперативники проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции.