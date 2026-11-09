МВД: Еще на трех участках республиканских трасс введут контроль средней скорости

С 9 ноября текущего года еще на трех участках республиканских автодорог начнет действовать контроль средней скорости. Это трассы Алматы – Хоргос, Караганда – Бурылбайтал и Кызылорда – Аральск. Всего на этих участках будет оборудовано шесть таких зон.

Камеры фиксируют время въезда автомобиля в зону контроля и выезда из нее. На основе расстояния и времени в пути система автоматически рассчитывает среднюю скорость движения. Поэтому снизить скорость только перед камерой уже не получится: учитывается скорость на всем контролируемом участке.

На трассе, когда дорога пустая и прямая, легко разогнаться и не заметить этого. Между тем высокая скорость — одна из главных причин тяжелых дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают водители и пассажиры. Важно, чтобы каждый из вас благополучно добрался до дома.

— С наступлением осени темнеет рано, на дорогах возможны гололед, туман и снег. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим на протяжении всего пути и выбирать скорость с учетом погодных условий. Выезжайте пораньше, чтобы не приходилось торопиться. Вас ждут дома. Берегите себя и своих близких, — отметили в МВД.