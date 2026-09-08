Пьяный водитель, не подчинившийся требованиям полиции, арестован на 35 суток в Жезказгане

В селе Кенгир города Жезказгана сотрудники патрульной полиции предприняли попытку остановить автомобиль без государственного регистрационного номера.

Однако 20-летний водитель не подчинился законному требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. Вскоре его задержали. В ходе проверки установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления транспортным средством и повторно совершил данное правонарушение.

По решению суда нарушитель арестован на 35 суток, а автомобиль водворен на специальную стоянку.

Полиция предупреждает граждан о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения.