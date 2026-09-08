В Петропавловске курсанты Академии Национальной гвардии МВД РК приняли Военную присягу

Около 200 первокурсников Академии Национальной гвардии МВД РК сделали первый официальный шаг к офицерской службе.

На строевом плацу учебного заведения в Петропавловске курсанты приняли Военную присягу, поклявшись быть верными Отечеству и с честью выполнять свой воинский долг.

В этом году курсантами Академии стали около 200 молодых людей. Более двадцати из них прибыли на обучение из Таджикистана и Кыргызстана.

С напутственными словами к будущим офицерам обратились заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Бекайдар Казкеев, заместитель акима Северо-Казахстанской области Жусуп Жумагулов, ветераны и родители.

— Сегодня вы сделали важный шаг, приняв Военную присягу. Уверен, что знания и навыки, полученные в Академии, помогут вам достойно выполнять задачи по охране важных государственных объектов, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Желаю стать профессиональными и преданными Отечеству офицерами, — отметил Бекайдар Казкеев.

После присяги для гостей была подготовлена концертная программа. Перед собравшимися выступили артисты и сводный оркестр Национальной гвардии. Особое впечатление произвели сами курсанты, продемонстрировавшие строевые приемы и мастерство обращения с оружием. Завершилось выступление эффектным дефиле с карабинами, ставшим одним из ярких моментов торжественного мероприятия.

Отметим, что Академия является единственным в Казахстане военным учебным заведением, готовящим офицеров для войск правопорядка. Обучение ведется по восьми специальностям.

Помимо подготовки курсантов, Академия реализует программы послевузовского и дополнительного образования. Здесь проходят переподготовку офицеры Национальной гвардии и других силовых ведомств, а также военнослужащие по контракту. В этом году в Академии в третий раз осуществлен набор офицеров-слушателей по программе магистратуры.

За годы существования учебного заведения состоялось 26 выпусков. Более 6 тысяч выпускников Академии сегодня проходят службу в Национальной гвардии и других силовых структурах РК.