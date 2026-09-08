Казахстан и Китай расширяют взаимодействие в сфере безопасности

7 сентября министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов совершил рабочий визит в Пекин, где принял участие на встрече министров внутренних дел и общественной безопасности в формате "Центральная Азия - Китай".

Министры обсудили вопросы региональной безопасности, противодействия транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, киберпреступности и другим современным угрозам.

В рамках визита состоялась отдельная двусторонняя встреча Ержана Саденова с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном. Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-китайского сотрудничества в сфере безопасности и дальнейшие направления совместной работы.

Одним из важных итогов двусторонней встречи стало подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обеспечении режима безопасности и правопорядка на территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

Подписанием документа завершена длительная совместная работа по формированию правовых механизмов обеспечения безопасности на территории МЦПС "Хоргос". Соглашение определяет порядок взаимодействия компетентных органов двух стран и позволит эффективнее предупреждать правонарушения, оперативно реагировать на возникающие угрозы и обеспечивать безопасность граждан на территории международного центра.

Еще одним важным результатом двусторонних переговоров стала достигнутая договоренность о взаимном признании и обмене национальных водительских прав граждан Казахстана и Китая. Это позволит упростить соответствующие процедуры для граждан двух стран и создаст более удобные условия для взаимных поездок.

Достигнутые договоренности направлены на дальнейшее развитие практического сотрудничества Казахстана и Китая в сфере безопасности и решение конкретных вопросов, представляющих взаимный интерес.