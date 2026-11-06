Девять часов поисков в степи: в области Абай нашли пропавшего 68-летнего мужчину

В области Абай сотрудники полиции и специалисты службы по чрезвычайным ситуациям использовали беспилотник при поисках 68-летнего мужчины, пропавшего без вести.

Происшествие началось около 07:00. В полицию обратился родственник мужчины, сообщивший о пропаже своего брата. По его словам, в последнее время у мужчины ухудшилась память, и ему стало сложно ориентироваться на местности.

Сразу после поступления сообщения сотрудники полиции и спасатели оперативно приступили к поисковым работам. Специалисты разделились на три группы и начали обследовать закрепленные за ними участки. Для расширения зоны поиска и осмотра открытой местности с воздуха также был задействован беспилотник.

В результате проведенных поисковых мероприятий около 16:20 мужчина был обнаружен в открытой степной местности, примерно в 7 километрах от села Булак.

В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Таким образом, благодаря совместным и слаженным действиям сотрудников полиции и спасательных служб пропавший мужчина был найден.