За каждой деталью — расследование: будни молодого следователя из Семея

Раскрытие преступлений, установление всех обстоятельств произошедшего, проверка каждой детали и сбор доказательств.

За работой следователя стоит большая аналитическая работа, внимательность, скрупулезность и высокая ответственность за каждое принятое решение.

Следователь следственного отдела управления полиции города Семей Жансая Сабырханова — одна из молодых специалистов, выполняющих эту ответственную работу.

Свою службу в органах внутренних дел она начала в 2021 году. А с 14 июня 2025 года приступила к исполнению обязанностей следователя. С этого времени она занимается расследованием уголовных дел и установлением обстоятельств правонарушений различных категорий.

В работе следователя, несмотря на то что некоторые дела могут быть похожи друг на друга, каждое из них имеет свои особенности. В одном случае ключевое значение могут иметь показания потерпевшего, в другом — даже незначительная на первый взгляд деталь может стать решающим доказательством. Именно поэтому в этой профессии нет места спешке. Каждое слово, каждый документ и каждое доказательство должны быть тщательно проверены.

За время службы в производстве Жансаи Сабырхановой находилось около 25–30 уголовных дел. Среди них были преступления тяжкой и средней степени тяжести.

Особое внимание среди них привлекли факты мошенничества, связанные с обещанием помочь гражданам в оформлении водительских удостоверений за денежное вознаграждение. Данные уголовные дела включали несколько эпизодов. В ходе расследования по каждому из них были установлены обстоятельства произошедшего, а собранные материалы направлены в суд.

Опасность подобного мошенничества заключается в том, что злоумышленники пользуются доверием людей. Граждане, желающие получить документы упрощенным способом, не только теряют свои деньги, но и становятся жертвами обмана. Подобные случаи еще раз напоминают жителям о важности получения любых услуг исключительно законным путем.

Как же проходит обычный рабочий день следователя? В повседневной служебной деятельности необходимо одновременно изучать материалы уголовных дел, проводить допросы и другие необходимые следственные действия, сопоставлять доказательства и готовить процессуальные документы. Иногда для установления всех обстоятельств одного дела приходится отдельно изучать каждый эпизод.

Эта профессия требует не только знания законодательства, но и умения находить общий язык с людьми, выделять важную информацию из их рассказов, сохранять выдержку и профессионально подходить к любой ситуации.