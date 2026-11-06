Подозреваемый в краже велосипеда задержан в Астане

В столице сотрудники полиции района Сарайшык оперативно раскрыли факт кражи велосипеда.

В ходе расследования установлено, что 18-летний молодой человек приобрел в аптеке медицинскую маску, после чего тайно похитил велосипед, оставленный без присмотра во дворе жилого дома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Похищенное имущество изъято, принимаются меры по его возврату законному владельцу. Подозреваемый полностью признал свою вину.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Полиция призывает граждан не оставлять личное имущество без присмотра, пристегивать велосипеды специальными противоугонными замками, а при обнаружении подозрительных ситуаций незамедлительно сообщать по каналу “102”. Профилактические меры — наиболее эффективный способ предупреждения имущественных правонарушений.