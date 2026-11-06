В Кызылординской области сотрудники полиции своевременно оказали помощь иностранным туристам, оказавшимся в трудной ситуации, и помогли им безопасно продолжить путешествие.

Туристы из Китайской Народной Республики и Российской Федерации планировали полюбоваться природой Аральского моря и познакомиться с жизнью региона. Однако автомобили, на которых путешественники направлялись к побережью, увязли в грязи и не смогли продолжить движение.

Оказавшись в затруднительном положении в незнакомой местности, иностранные граждане обратились за помощью по каналу "102".

Сразу после поступления сообщения на место происшествия оперативно прибыли участковый инспектор Аральского районного отдела полиции Ержан Кулекенов и инспектор природоохранной полиции Нурсултан Сагымбаев.

Стражи порядка совместно с местными жителями оказали туристам необходимую помощь. В результате путешественники смогли выбраться из сложной ситуации и беспрепятственно продолжить свой путь.

Этот случай показал, что деятельность полиции не ограничивается обеспечением общественного порядка: одной из важных задач также является поддержка каждого, кто оказался в трудной ситуации и нуждается в помощи.