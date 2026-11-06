Серию краж из автомобилей, гаражей и подвала раскрыли в Петропавловске

Сотрудники второго отдела полиции городского УП совместно с коллегами из управления криминальной полиции ДП СКО раскрыли серию краж в Петропавловске.

Одним из потерпевших стал владелец автокрана-манипулятора, который оставил машину на выходные во дворе по улице Алматинской. Вернувшись, он обнаружил разбитое стекло со стороны водительского сиденья. Из кабины пропали набор инструментов, монитор и регулятор охлаждения. Горожанин обратился в полицию.

Затем последовали две кражи из гаражей и одна из подвала. Преступления совершались ночью, в районе магазина “Океан”, непременно со взломом. Все говорило о том, что действует человек с криминальным опытом.

Записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления и проверки подучетных лиц позволили установить подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Петропавловска.

Ведется расследование по четырем эпизодам краж. Часть имущества, похищенного из манипулятора, изъята и будет возвращена владельцу по завершении следственных действий. Горожанин поблагодарил стражей порядка за раскрытие преступления.

Полицейские ведут планомерную работу в рамках ведомственной программы по противодействию кражам и реализации концепции “Закон и порядок”. По итогам 10 месяцев число краж снизилось на 14,7%.