Серию краж из автомобилей, гаражей и подвала раскрыли в Петропавловске
Сотрудники второго отдела полиции городского УП совместно с коллегами из управления криминальной полиции ДП СКО раскрыли серию краж в Петропавловске.
Одним из потерпевших стал владелец автокрана-манипулятора, который оставил машину на выходные во дворе по улице Алматинской. Вернувшись, он обнаружил разбитое стекло со стороны водительского сиденья. Из кабины пропали набор инструментов, монитор и регулятор охлаждения. Горожанин обратился в полицию.
Затем последовали две кражи из гаражей и одна из подвала. Преступления совершались ночью, в районе магазина “Океан”, непременно со взломом. Все говорило о том, что действует человек с криминальным опытом.
Записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления и проверки подучетных лиц позволили установить подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Петропавловска.
Ведется расследование по четырем эпизодам краж. Часть имущества, похищенного из манипулятора, изъята и будет возвращена владельцу по завершении следственных действий. Горожанин поблагодарил стражей порядка за раскрытие преступления.
Полицейские ведут планомерную работу в рамках ведомственной программы по противодействию кражам и реализации концепции “Закон и порядок”. По итогам 10 месяцев число краж снизилось на 14,7%.