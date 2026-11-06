Библиотечный пункт для военнослужащих Национальной гвардии открыли в Алматинской области

В Алматинской области реализована инициатива, направленная на духовное и интеллектуальное развитие военнослужащих Национальной гвардии. 2 ноября в воинской части 6654 Национальной гвардии МВД РК состоялось открытие нового библиотечного пункта.

Проект был инициирован Алматинской областной центральной универсальной библиотекой. Его главная цель — привить военнослужащим интерес к чтению, популяризировать книжную культуру и способствовать развитию их интеллектуального потенциала.

Новый библиотечный пункт позволит военнослужащим срочной службы с пользой проводить свободное время, расширять кругозор благодаря художественной и познавательной литературе. Кроме того, инициатива призвана укрепить патриотические ценности среди молодых солдат и содействовать их духовному развитию.

Стоит отметить, что военнослужащие срочной службы воинской части активно участвуют в республиканском марафоне “Кітап оқитын ұлт” (“Читающая нация”). Проект направлен на повышение интереса молодежи к литературе и формирование устойчивой привычки к чтению.

Открытие библиотечного пункта стало еще одним шагом в популяризации чтения в воинской среде. Подобные инициативы дополняют военную подготовку, создавая условия для духовного становления военнослужащих, расширения их кругозора и личностного роста.

Напомним, в этом году в Национальной гвардии был организован литературный челлендж “BOOKGUARD”. За первые шесть месяцев его участники из числа военнослужащих прочитали более четырех тысяч книг.