Полиция привлекла к ответственности нарушителей за загрязнение общественного места в ЗКО

С начала года сотрудниками департамента полиции Западно-Казахстанской области выявлено 442 факта загрязнения мест общего пользования.

Так, недавно в ходе анализа записей с камер видеонаблюдения Центра оперативного управления был выявлен факт загрязнения общественного места: молодые люди выбросили окурки на землю на улице возле Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова, где часто прогуливаются студенты.

Сотрудники полиции установили личности нарушителей и провели с ними профилактические разъяснительные беседы. Кроме того, указанные граждане привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В этой связи полиция призывает граждан соблюдать чистоту в общественных местах, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах и ответственно относиться к окружающей среде.

Поддержание чистоты и порядка — это не только задача соответствующих служб, но и общая обязанность каждого жителя.

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