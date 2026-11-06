Полицейские провели урок безопасности в области Абай

В рамках Цели устойчивого развития № 16 — “Мир, правосудие и эффективные институты” — в Университете Шакарима состоялся содержательный урок безопасности, направленный на повышение правовой грамотности молодежи, профилактику наркопреступности и формирование безопасного общества.

Во встрече со студентами кафедры “Технология пищевых продуктов” принял специальное участие старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Абай Думан Укижанов. Он предоставил молодежи важную информацию о негативных последствиях наркопреступности для общества и юридической ответственности за подобные правонарушения.

В ходе встречи он разъяснил правовые последствия незаконного хранения, перевозки и распространения наркотических средств, особо подчеркнув вред, который подобные преступления наносят жизни, здоровью и будущему человека.

— Наркопреступность — это не просто нарушение закона, а серьезная угроза собственному будущему человека, жизни его близких и безопасности общества. Особенно важно, чтобы молодежь осознанно относилась к любым сомнительным предложениям, не поддавалась соблазну легкого заработка и не вовлекалась в незаконную деятельность. Необходимо помнить, что любое участие в перевозке и распространении наркотических средств влечет за собой ответственность перед законом. Знание своих прав и соблюдение требований законодательства — залог безопасного будущего, — отметил Думан Укижанов.

Кроме того, со студентами была проведена разъяснительная работа по вопросам профилактики правонарушений, предостережения от сомнительных предложений, формирования гражданской ответственности и повышения правовой культуры.

Встреча прошла в формате открытого диалога, в ходе которого студенты смогли задать специалисту интересующие их вопросы и получить конкретные ответы.

Подобные профилактические встречи не только способствуют формированию правового сознания молодого поколения, но и помогают молодежи делать осознанный выбор, ответственно относиться к личной безопасности и уважать принцип верховенства закона в обществе.