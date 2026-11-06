Полиция пресекает нарушения ПДД с помощью дронов в Туркестанской области

В Туркестанской области сотрудники полиции усиливают профилактику дорожно-транспортных происшествий с использованием современных технологий.

Так, сотрудники патрульной полиции Отырарского районного отдела полиции проводят воздушный мониторинг дорожной обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В ходе очередного рейда с помощью дрона были выявлены различные нарушения правил дорожного движения. В частности, зафиксированы факты выезда на полосу встречного движения, превышения установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, к административной ответственности привлечены 4 водителя, не пристегнувшие ремни безопасности. Также приняты административные меры в отношении 4 пешеходов за переход дороги в неустановленных местах.

Помимо контрольных мероприятий, полицейские проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности.