В рамках ОПМ "Безопасный дом" проверено 40 тысяч домовладений в Павлодарской области

С 5 октября по 5 ноября на территории региона проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасный дом”, направленное на повышение уровня общественной безопасности, профилактику правонарушений, а также обеспечение безопасности граждан в жилом секторе.

В период проведения ОПМ сотрудники полиции посетили 40 тысяч домовладений, проверили адреса, по которым ранее поступали обращения жителей. За нарушение тишины к административной ответственности привлечены 438 граждан области.

Особое внимание уделяется предупреждению правонарушений, обеспечению сохранности имущества граждан, профилактике краж и иных противоправных действий.

Так, в рамках ОПМ “Безопасный дом” в доме 41-летнего жителя Павлодарского района выявлен факт незаконного хранения оружия неизвестного происхождения, не зарегистрированного в органах внутренних дел. В отношении гражданина начато административное производство.

Кроме того, в ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции Щербактинского района выявили факт нарушения миграционного законодательства. Установлено, что иностранный гражданин превысил установленный срок пребывания на территории Казахстана и незаконно находился в стране на протяжении 178 дней. По данному факту в отношении иностранного гражданина начато административное производство.

Сотрудники полиции продолжают профилактическую работу с населением. В ходе встреч с жителями разъясняются меры по обеспечению личной и имущественной безопасности, а также необходимость соблюдения общественного порядка.

Важно понимать, что безопасность жилого сектора зависит не только от работы правоохранительных органов, но и от ответственности самих граждан. Своевременное информирование полиции о подозрительных ситуациях, соблюдение правил безопасности и неравнодушие к происходящему помогают предупредить правонарушения.

Безопасность дома начинается с ответственности каждого!