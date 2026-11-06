В ходе спецоперации оперативники изъяли 10 кг психотропного вещества альфа-PVP, перекрыв снабжение крупного наркомагазина и не допустив попадания тысяч разовых доз к конечным потребителям.

Преступная группа действовала по налаженной схеме теневого сегмента по иерархии, работая “складменами” наркомагазина и выполняя инструкции анонимного оператора.

Для реализации преступного умысла злоумышленники арендовали частный дом, который впоследствии использовался как фасовочный цех. При обыске помещения обнаружены 5 пакетов с психотропными веществами.

В ходе следственных действий задержанные дали признательные показания и в лесополосе указали тайник, где обнаружено еще 10 пакетов с наркотиками.

По факту сбыта психотропных веществ в особо крупном размере начато досудебное производство по части 3 статьи 297 УК РК. Теперь фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Задержанные находятся под стражей.

МВД РК продолжит целевые мероприятия по пресечению каналов поставки наркотиков.