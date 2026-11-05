В Карагандинской области продолжается масштабная работа по поддержанию порядка и соблюдению экологических норм. С начала года в рамках республиканской программы “Таза Казахстан” стражи порядка выявили порядка 40 тысяч фактов нарушения правил благоустройства.

Среди привлеченных к ответственности — около 500 жителей региона, систематически игнорировавших требования чистоты, а также почти 800 представителей бизнеса. Кроме того, полицейским удалось обнаружить и ликвидировать с помощью местных исполнительных органов свыше 200 несанкционированных свалок, а на специализированные штрафстоянки было отправлено около 120 автомобилей.

Значительный вклад в наведение порядка вносят сами жители: карагандинцы активно отправляют в полицию фото- и видеоматериалы, фиксирующие экологические правонарушения.

Одной из главных проблем в последнее время остается утилизация крупногабаритного и строительного мусора — старой мебели, дверей и сантехники, выброшенных прямо в бытовые контейнеры.

Так, 42-летний житель Караганды оставил возле мусорных баков непригодную электроплиту. За это правонарушитель был привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а также обязали его самостоятельно вывезти технику на специализированный полигон.