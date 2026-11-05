Полицейские пресекли свободный выпас скота на улицах в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские усилили работу по предотвращению повреждения зеленых насаждений. В этой связи активно используются камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления.

Так, в Ордабасинском районе с помощью камер видеонаблюдения обнаружили 27 лошадей, находившихся без присмотра на улицах. На записях зафиксировано, как животные вытаптывали высаженные цветы и газоны, причиняя ущерб благоустроенной территории.

Получив сигнал, сотрудники полиции оперативно выехали на место и доставили животных на специальную площадку для содержания скота. В ходе проверки владельцы лошадей были установлены, в отношении каждого из них приняты соответствующие административные меры.

Полицейские напоминают жителям, что оставление скота без присмотра влечет ответственность в соответствии с законодательством. Бесконтрольно передвигающиеся животные могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, а также повредить благоустроенные территории.