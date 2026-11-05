Готовность дорожных служб к зиме проверили в области Улытау

Департамент полиции области Улытау совместно с ответственными организациями проверил готовность дорожных служб региона к зимнему сезону.

Основное внимание уделено обеспечению безопасности движения в непогоду и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

В ходе проверки осмотрены снегоуборочная техника, запасы горюче-смазочных и противогололедных материалов. Также проверена организация работ по очистке дорог от снега и борьбе с гололедом.

В совместной проверке приняли участие представители службы по чрезвычайным ситуациям, местного исполнительного органа, “КазАвтоЖол” и “Казсервис”.

Полиция призывает водителей подготовить автомобили к зиме, перед поездкой учитывать прогноз погоды и состояние дорог. При снегопаде и гололеде необходимо снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.