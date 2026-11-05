Диалог с молодежью: полиция усиливает профилактику наркоправонарушений в столице

В столице продолжается системная работа по профилактике наркоправонарушений среди молодежи. Очередная профилактическая акция с лекцией состоялась для студентов первого курса Seifullin University.

Встреча прошла в формате открытого диалога и вызвала живой интерес у первокурсников. К участию присоединились члены Совета по профилактике наркоправонарушений при департаменте полиции города Астаны Ернар Омаров и Мирзада Сейткали.

Особое внимание уделили мотивационной составляющей. Эксперт-психолог рассказал о психологических факторах, влияющих на поведение молодых людей, важности осознанного выбора и умении противостоять негативному влиянию окружения. Спортсмен поделился своим опытом, подчеркнув значение дисциплины, целеустремленности и здорового образа жизни в достижении жизненных целей.

Сотрудники полиции подробно рассказали студентам о правовых последствиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предупредили об опасности вовлечения молодежи в противоправную деятельность, в том числе через интернет и социальные сети.

Участники смогли задать интересующие вопросы, обсудить актуальные проблемы и получить ответы от приглашенных экспертов.

Подобные встречи помогают не только повысить правовую грамотность молодежи, но и сформировать ответственное отношение к собственному будущему. Профилактическая работа с учебными заведениями и общественностью будет продолжена в рамках комплексного плана “Астана — город без наркотиков!”.