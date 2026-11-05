Казахстан и Грузия укрепляют сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью

В Астане на полях Международной конференции по борьбе с киберпреступностью состоялась двусторонняя встреча министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова с министром внутренних дел Грузии Сулханом Тамазашвили.

Главы ведомств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и интернет-мошенничеством, розыске преступников и обеспечении миграционной безопасности.

Особое внимание уделено практическим результатам совместной работы. Ержан Саденов высоко оценил оперативность грузинских коллег в розыске и выдаче лиц, скрывающихся от уголовного преследования.

Отдельно рассмотрены вопросы противодействия киберпреступности. Стороны обсудили усиление взаимодействия профильных подразделений, оперативного обмена информацией и координации совместных действий.

Важным направлением сотрудничества остается подготовка полицейских кадров. В рамках подписанного меморандума между ведомственными учебными заведениями двух стран прорабатываются программы академического обмена, стажировок и совместных исследований.

Также обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере миграционной безопасности.

Министры отметили эффективность работы офицеров связи, обеспечивающих оперативное взаимодействие правоохранительных органов двух государств.

Это уже вторая встреча руководителей ведомств в текущем году, что свидетельствует о последовательном развитии двустороннего сотрудничества и реализации ранее достигнутых договоренностей.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность укреплять взаимодействие в борьбе с преступностью, обеспечении безопасности граждан и реализации принципа неотвратимости наказания.