Думал, что останется незамеченным: в Таразе пьяный водитель лишился прав на 7 лет
В Таразе система видеонаблюдения помогла своевременно пресечь грубое нарушение правил дорожного движения.
3 ноября около 01:29 на парковочной площадке перед монументом “Қазақ хандығы” по улице Тауке хана инспекторы видеонаблюдения Центра оперативного управления департамента полиции Жамбылской области заметили подозрительное поведение пятерых мужчин, находившихся возле автомобиля ВАЗ-21099.
Информация незамедлительно была передана наряду полиции для проверки.
В ходе разбирательства у 21-летнего водителя установлено алкогольное опьянение. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.
По решению суда молодой человек лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и подвергнут административному аресту.
Этот случай еще раз доказывает: современные технологии позволяют полиции не только фиксировать правонарушения, но и своевременно предотвращать возможные угрозы безопасности граждан.
Не стоит рассчитывать на то, что ночные поездки и противоправные действия останутся незамеченными. Камеры ЦОУ работают круглосуточно, а за обстановкой на улицах города ведется постоянное наблюдение.