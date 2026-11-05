Думал, что останется незамеченным: в Таразе пьяный водитель лишился прав на 7 лет

В Таразе система видеонаблюдения помогла своевременно пресечь грубое нарушение правил дорожного движения.

3 ноября около 01:29 на парковочной площадке перед монументом “Қазақ хандығы” по улице Тауке хана инспекторы видеонаблюдения Центра оперативного управления департамента полиции Жамбылской области заметили подозрительное поведение пятерых мужчин, находившихся возле автомобиля ВАЗ-21099.

Информация незамедлительно была передана наряду полиции для проверки.

В ходе разбирательства у 21-летнего водителя установлено алкогольное опьянение. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.

По решению суда молодой человек лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и подвергнут административному аресту.

Этот случай еще раз доказывает: современные технологии позволяют полиции не только фиксировать правонарушения, но и своевременно предотвращать возможные угрозы безопасности граждан.

Не стоит рассчитывать на то, что ночные поездки и противоправные действия останутся незамеченными. Камеры ЦОУ работают круглосуточно, а за обстановкой на улицах города ведется постоянное наблюдение.