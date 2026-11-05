Меры противодействия интернет-мошенничеству обсудили в ВКО

С начала года в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано более 900 фактов интернет-мошенничества. Ущерб, причиненный жителям региона, превысил 2,5 млрд тенге.

Эти и другие вопросы противодействия киберпреступности обсудили на брифинге в Региональной службе коммуникаций. Спикерами выступили первый заместитель начальника департамента полиции ВКО Болат Нурсеитов и старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности Нурай Арыстанбек.

Среди распространенных схем обмана — звонки от имени сотрудников банков и полиции, фиктивные инвестиционные предложения, фишинговые ссылки и переводы на так называемые “безопасные счета”. Около 300 преступных эпизодов в регионе связаны с использованием Telegram.

Отдельное внимание уделяется пресечению дропперства — передаче банковских карт и счетов третьим лицам для перевода похищенных средств. С начала года за такую деятельность к уголовной ответственности привлечены 24 человека. Предусмотренное наказание — до семи лет лишения свободы.

В рамках оперативно-профилактической работы раскрыто 86 фактов интернет-мошенничества, потерпевшим возвращено 36 млн тенге.

Полиция напоминает: нельзя сообщать посторонним SMS-коды, пароли и банковские данные, переходить по сомнительным ссылкам, переводить деньги на неизвестные счета и передавать свои банковские карты третьим лицам. Сотрудники банков и полиции никогда не требуют переводить средства на “безопасные счета”.

Полиция продолжает работу по предупреждению и раскрытию киберпреступлений.