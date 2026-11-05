В Иртышском районе в рамках концепции “Закон и порядок” современные системы видеонаблюдения стали ключевым элементом обеспечения общественной безопасности.

Цифровые помощники позволяют полиции оперативно реагировать на происшествия, своевременно пресекать правонарушения и раскрывать преступления по горячим следам.

— С начала текущего года благодаря камерам видеонаблюдения в районе пресечено свыше тысячи различных административных правонарушений, раскрыто 5 преступлений, — сообщил старший инспектор Центра оперативного управления Иртышского района Ануар Арынгазинов.

Стражи порядка подчеркивают: камеры — это не просто инструмент контроля, а эффективный способ профилактики. Одно лишь присутствие систем видеонаблюдения на улицах заметно снижает уровень уличной преступности и дисциплинирует граждан.

В связи с этим полиция обращается к автовладельцам с призывом быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, учитывать меняющиеся дорожные условия и быть готовыми к внезапному появлению препятствий на проезжей части.

Отдельное обращение адресовано владельцам сельскохозяйственных животных. Полицейские напоминают об ответственности за их появление на автомобильных трассах.

— Безнадзорный скот представляет смертельную угрозу для участников дорожного движения и регулярно становится причиной дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. К нарушителям правил выпаса будут применяться строгие административные меры, — отметили в ведомстве.

Помните: общественная безопасность и порядок на дорогах зависят от ответственности каждого из нас!