Полицейские провели урок безопасности для школьников в области Абай

Сотрудники управления административной полиции департамента полиции области Абай провели урок безопасности для 100 учащихся средней школы № 34.

Встреча была направлена на формирование у детей культуры безопасного поведения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В ходе занятия школьникам напомнили об основных правилах дорожного движения, объяснили, как правильно переходить проезжую часть, распознавать потенциально опасные ситуации и соблюдать меры предосторожности на улицах.

Помимо дорожной безопасности, отдельное внимание уделили защите детей в цифровом пространстве. К мероприятию присоединился сотрудник подразделения по противодействию киберпреступности, который рассказал учащимся о распространенных схемах интернет-мошенничества. Школьникам объяснили, почему нельзя сообщать посторонним личные данные, передавать SMS-коды, переходить по подозрительным ссылкам и доверять незнакомцам в социальных сетях.

Таким образом, занятие охватило сразу два важных направления безопасности — дорожную и цифровую.

Подобные встречи позволяют не только закрепить знания детей, но и сформировать у них ответственное отношение к собственной безопасности, научить своевременно распознавать угрозы и правильно действовать в различных ситуациях.