Группа серийных скотокрадов задержана в Павлодарской области

Сотрудники криминальной полиции задержали группу лиц, подозреваемых в серии краж домашнего скота. Злоумышленники систематически похищали скот у жителей района.

За несколько месяцев подозреваемые совершили более пяти эпизодов скотокрадства. Их добычей стали лошади и крупный рогатый скот.

— В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые установлены. Ими оказались жители области. При проведении обыска по месту жительства скупщика скота обнаружены и изъяты две похищенные лошади, пять голов крупного рогатого скота, а также транспортные средства, — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.

В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении одного — подписка о невыезде. Расследование продолжается.

В ведомстве отметили, что для жителей села скот — не просто имущество, а основной источник дохода и результат многомесячного труда. По каждому факту полиция принимает меры для установления виновных, привлечения их к уголовной ответственности и возврата похищенного имущества.

Кроме того, оперативники проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции.