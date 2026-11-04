355 нарушений правил благоустройства пресечено в области Абай

В области Абай сотрудники полиции за одну неделю выявили и пресекли 355 фактов нарушения правил благоустройства и санитарного содержания территорий.

Большая часть выявленных правонарушений связана с несоблюдением требований благоустройства:

320 фактов — нарушение правил благоустройства;

35 фактов — загрязнение мест общего пользования.

Выбрасывание мусора на улицах, игнорирование установленных требований благоустройства, загрязнение территорий общего пользования — это не мелкие нарушения. Подобные действия негативно влияют на санитарное состояние населенных пунктов и препятствуют созданию комфортной и безопасной среды для жизни граждан.

В этой связи сотрудники полиции продолжают профилактическую и контрольную работу, направленную на обеспечение общественного порядка. В отношении лиц, нарушающих требования законодательства, принимаются соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.

Жители также не должны оставаться равнодушными к этому вопросу. Ведь чистота зависит не от одного учреждения, а от ответственности всего общества.