Неосторожный маневр может спровоцировать аварию, самовольное изменение конструкции автомобиля — повлиять на его управляемость, а водитель без права управления — создать угрозу не только для себя, но и для окружающих.

Именно такие нарушения остаются в числе тех, на которые обращают внимание сотрудники полиции.

За шесть дней зарегистрировано 62 факта создания аварийной обстановки, 25 случаев незаконного переоборудования транспортных средств и 18 фактов управления автомобилем лицами, не имеющими соответствующего права. Всего за этот период пресечено 845 нарушений ПДД.

Полиция призывает водителей не рисковать собственной безопасностью и жизнью окружающих. Не стоит забывать, что даже одно необдуманное решение за рулем может привести к серьезным последствиям.

Принцип “Закон и порядок” действует для всех.