Опасные маневры, незаконное переоборудование и езда без прав: в ВКО пресечено 845 нарушений ПДД
Неосторожный маневр может спровоцировать аварию, самовольное изменение конструкции автомобиля — повлиять на его управляемость, а водитель без права управления — создать угрозу не только для себя, но и для окружающих.
Именно такие нарушения остаются в числе тех, на которые обращают внимание сотрудники полиции.
За шесть дней зарегистрировано 62 факта создания аварийной обстановки, 25 случаев незаконного переоборудования транспортных средств и 18 фактов управления автомобилем лицами, не имеющими соответствующего права. Всего за этот период пресечено 845 нарушений ПДД.
Полиция призывает водителей не рисковать собственной безопасностью и жизнью окружающих. Не стоит забывать, что даже одно необдуманное решение за рулем может привести к серьезным последствиям.
Принцип “Закон и порядок” действует для всех.