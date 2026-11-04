Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактическую работу по предупреждению и пресечению фактов загрязнения общественных мест и выброса мусора в неположенных местах.

В выявлении подобных правонарушений активно используются камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления (ЦОУ). С их помощью полицейские фиксируют факты выброса бытового мусора, окурков и других отходов в общественных местах.

По выявленным нарушениям устанавливаются виновные лица, которые привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, сотрудники полиции проводят профилактические беседы с гражданами, разъясняя необходимость соблюдения чистоты и правил благоустройства.

Полиция напоминает: чистота улиц, дворов и общественных мест зависит от ответственности каждого жителя.

Работа в данном направлении продолжается в рамках реализации принципа “Закон и порядок” и республиканской экологической инициативы “Таза Қазақстан”.