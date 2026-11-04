Полиция пресекает факты загрязнения общественных мест с помощью камер видеонаблюдения в области Жетысу
Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактическую работу по предупреждению и пресечению фактов загрязнения общественных мест и выброса мусора в неположенных местах.
В выявлении подобных правонарушений активно используются камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления (ЦОУ). С их помощью полицейские фиксируют факты выброса бытового мусора, окурков и других отходов в общественных местах.
По выявленным нарушениям устанавливаются виновные лица, которые привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, сотрудники полиции проводят профилактические беседы с гражданами, разъясняя необходимость соблюдения чистоты и правил благоустройства.
Полиция напоминает: чистота улиц, дворов и общественных мест зависит от ответственности каждого жителя.
Работа в данном направлении продолжается в рамках реализации принципа “Закон и порядок” и республиканской экологической инициативы “Таза Қазақстан”.