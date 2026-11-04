Выступая на конференции, министр внутренних дел Ержан Саденов представил инициативу по созданию Регионального центра УНП ООН в Астане, деятельность которого будет охватывать не только Казахстан, но и весь Евразийский регион.

— Нам необходима общая аналитическая работа. Необходимо видеть не отдельные преступления, а всю транснациональную схему. Понимать, как связаны преступные группы, как перемещаются похищенные средства, какие новые угрозы возникают, и на основе этой информации принимать совместные решения, — отметил министр.

Данная инициатива в целом поддержана руководством ООН.

Основные направления предполагаемой деятельности Центра — глубокая аналитика киберугроз, обмен опытом, совершенствование расследований и подготовка специалистов.