На Международной конференции по борьбе с киберпреступностью в Астане министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов выступил за усиление практического взаимодействия правоохранительных органов разных стран.

— Киберпреступность не признает государственных границ. Преступник может находиться в одной стране. Его жертва — в другой. Похищенные деньги за считаные минуты проходят через счета нескольких государств, — отметил министр.

Министр подчеркнул необходимость оперативного обмена информацией, совместного выявления преступных схем и координации международных расследований.

— Нам необходимо действовать сообща. Быстрее обмениваться информацией. Совместно выявлять преступные схемы. Координировать расследования. И главное — не только раскрывать преступления, но и предупреждать их, — дополнил Ержан Саденов.