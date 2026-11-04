В этом году 29 военнослужащих срочной службы Национальной гвардии МВД РК поступили в Академию в Петропавловске.

Еще недавно они несли службу в воинских частях, а теперь осваивают офицерские специальности. За каждым из них стоит своя история выбора, армейского опыта и решения связать дальнейшую жизнь с военной службой.

Для Данияра Бериккалиева решение стать офицером во многом определил один памятный момент. В 2025 году, проходя службу в роте почетного караула, он участвовал в торжественном выпуске молодых лейтенантов. Наблюдая за церемонией, Данияр представил себя на их месте. Тогда и появилось желание однажды самому получить офицерские погоны.

За плечами курсанта уже два года военной службы: первый год он прослужил по призыву, второй — по контракту. Данияр также продолжает семейную традицию. Его отец Ерлан Ипатов командует воинской частью 6655 в Актобе. Сегодня сын идет по его стопам и осваивает специальность “Командно-тактическое управление”.

Айсери Еркинбек к выбору военной профессии пришел во время службы в воинской части 6505 в Караганде. Он нес караульную службу в качестве часового. За год армейской жизни молодой человек заинтересовался тем, как сослуживцы привыкают к воинскому распорядку и адаптируются к новым условиям. Наблюдения за товарищами пробудили интерес к военной психологии. Сейчас Айсери учится по соответствующей специальности.

Еще один из курсантов, Багдаулет Амангелди, поступил в Академию благодаря образовательному гранту по программе “Срочник 2.0”, которая предоставляет военнослужащим срочной службы возможность бесплатно получить образование. Срочную службу он проходил в воинской части 5516 в Темиртау. В составе патрульного наряда участвовал в обеспечении общественного порядка и безопасности жителей города. После окончания Академии Багдаулет станет командиром взвода.

Для каждого из 29 молодых людей срочная служба стала возможностью увидеть перспективы военной карьеры. Полученный опыт укрепил их желание остаться в строю и связать будущее с Национальной гвардией. Сегодня они уже курсанты, которым предстоит пройти путь профессионального становления и стать офицерами.

Отметим, что Академия является единственным в Казахстане военным учебным заведением, готовящим офицеров для войск правопорядка. Обучение ведется по восьми специальностям.

За годы существования учебного заведения состоялось 26 выпусков. Более 6 тысяч выпускников Академии сегодня проходят службу в Национальной гвардии и других силовых структурах РК.