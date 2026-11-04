Казахстан объединяет усилия государств в борьбе с киберпреступностью

Сегодня в столице Казахстана проходит масштабная Международная конференция по противодействию киберпреступности, организованная МВД Казахстана при поддержке управления ООН по наркотикам и преступности, а также Интерпола.

Казахстан выступает инициатором укрепления международного сотрудничества в сфере цифровой безопасности, последовательно реализуя политику Президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению принципа "Закон и Порядок" и защите граждан от современных угроз.

Конференция объединила представителей 27 иностранных государств.

В центре внимания — совместное противодействие транснациональной киберпреступности, обмен передовыми технологиями и выработка практических решений.

Астана становится площадкой, где Казахстан не только представляет собственный опыт, но и предлагает новые международные инициативы по защите граждан в цифровом пространстве.