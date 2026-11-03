Звонки из больницы как способ обмана: полицейские предупреждают граждан

Около 40 жителей Северо-Казахстанской области стали жертвами интернет-мошенников, доверившись ложным звонкам из больницы. Преступники сообщают о необходимости пройти скрининг или флюорографию, сдать анализы — поводом может стать любая медицинская процедура.

Затем аферисты предлагают поставить человека в “электронную очередь” и просят назвать код из SMS. Получив его, они переходят к следующему этапу обмана — звонят уже под видом сотрудников банка, eGov или правоохранительных органов.

Человеку сообщают, якобы из-за названного кода кто-то оформляет на него кредиты, убеждают взять “зеркальные кредиты” и перевести деньги на “безопасный счет”. На самом деле средства оказываются у мошенников.

— Следует учитывать, что преступники могут располагать персональными сведениями о пациентах. В области регистрировались случаи, когда аферисты взламывали базы данных и входили в доверие к людям, потому что знали, к примеру, о пройденных ими анализах, о времени записи на прием. Важно знать: для подтверждения медицинской записи не нужно сообщать кому-либо коды из SMS. Если вам позвонили якобы из медучреждения, завершите разговор и самостоятельно перезвоните по известному вам номеру участковой медсестры или в регистратуру, чтобы проверить информацию, — подчеркивает первый заместитель начальника ДП СКО Алибек Кужахметов.

Всего с начала года в СКО зарегистрировано 443 факта интернет-мошенничества — почти на 30% меньше, чем за тот же период прошлого года.