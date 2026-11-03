От службы до спортивных пьедесталов: в ДП Астаны наградили отличившихся сотрудников

Сегодня в департаменте полиции города Астаны состоялась торжественная церемония награждения сотрудников, отличившихся при исполнении служебных обязанностей, а также добившихся высоких результатов в спортивных соревнованиях республиканского и международного уровня.

В торжественной обстановке начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев вручил сотрудникам заслуженные государственные и ведомственные награды. Ряд полицейских отмечен за мужество, самоотверженность, профессионализм и вклад в обеспечение правопорядка.

В числе награжденных — сотрудник полка патрульной полиции Нургиса Бектасов, удостоенный медали имени Газиза Байтасова.

Особое внимание в ходе церемонии уделили спортивным достижениям сотрудников столичной полиции, которые достойно представляют ведомство на соревнованиях различного уровня.

Так, помощник начальника департамента полиции Мурат Исмагамбетов занял третье место на Кубке мира по рукопашному бою, прошедшем в Турции.

Инспектор СОБР Арай Мусина завоевала первое место на чемпионате Республики Казахстан по кикбоксингу в Таразе.

Старший инспектор СОБР Дархан Жексембинов в составе команды занял первое место в классе “Semi-Auto Standard” на чемпионате Республики Казахстан по практической стрельбе, состоявшемся в городе Конаеве.

Призовые места завоевали сотрудники столичной полиции и на чемпионате МВД РК по рукопашному бою в городе Павлодаре.

Каждое из этих достижений — результат упорной подготовки, дисциплины, силы характера и стремления к совершенству. За спортивными победами стоят ежедневные тренировки и настойчивость, а за служебными наградами — ответственность, мужество и преданность выбранному делу.

Поздравляя награжденных, руководство департамента полиции отметило важность дальнейшего профессионального развития сотрудников, укрепления служебных традиций и достойного представления столичной полиции на республиканском и международном уровнях.

Служить обществу, защищать граждан и добиваться высоких результатов — принципы, которые объединяют сотрудников столичной полиции как при исполнении служебного долга, так и за пределами спортивных площадок.