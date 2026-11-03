Житель Риддера Евгений Федоров в возрасте 61 года впервые получил удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. До этого момента он на протяжении многих лет пользовался паспортом СССР образца 1974 года.

Вопрос с оформлением документов мужчина долгое время откладывал по разным обстоятельствам. Решить его удалось после обращения в миграционную службу отдела полиции Риддера.

Сотрудники службы помогли разобраться с необходимыми процедурами, проверили имеющиеся документы и направили запросы в государственные органы. Благодаря проведенной работе удалось установить необходимые сведения и завершить процесс документирования.

В конце октября Евгений Александрович получил удостоверение личности. Теперь он сможет без затруднений обращаться за государственными и социальными услугами, а также пользоваться другими возможностями, для получения которых требуется этот документ.

Мужчина поблагодарил сотрудников миграционной службы за помощь, внимательное отношение и содействие в решении вопроса, который долгое время оставался для него нерешенным.