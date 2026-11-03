Полиция призывает пешеходов соблюдать ПДД в области Жетысу

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется не только водителям, но и пешеходам.

Так, с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления полицейские выявляют факты перехода проезжей части в неустановленных местах. С начала года в регионе зарегистрировано 9 487 подобных правонарушений.

Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда правила дорожного движения нарушают взрослые, подавая тем самым негативный пример детям. Ведь именно поведение старших во многом формирует привычки подрастающего поколения.

Стоит помнить, что дорога не прощает ошибок. Неожиданный выход пешехода на проезжую часть может привести к трагическим последствиям и поставить под угрозу не только собственную жизнь, но и безопасность других участников движения.

Полиция призывает жителей и гостей области соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу исключительно в установленных местах и помнить: безопасность на дорогах начинается с личной ответственности каждого!