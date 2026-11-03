Более 11 тысяч нарушений правил благоустройства пресекли в области Абай

В области Абай в рамках “Таза Қазақстан” на системной основе продолжается работа по обеспечению общественной чистоты, благоустройству населенных пунктов и профилактике правонарушений.

Чистота окружающей среды — это не только показатель благоустроенности, но и отражение культуры общества и гражданской ответственности. В этом направлении департамент полиции области Абай уделяет особое внимание обеспечению санитарной чистоты и общественного порядка на территории региона.

С начала года сотрудниками полиции проведено более 2 900 рейдовых мероприятий, в результате которых пресечено свыше 11 тысяч правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства и загрязнением общественных мест.

В частности, выявлено 10 128 фактов несоблюдения правил благоустройства населенных пунктов и 980 фактов загрязнения общественных мест.

Важную роль в пресечении правонарушений играют и современные цифровые технологии. С помощью систем видеонаблюдения осуществляется постоянный контроль за загрязнением общественных мест и нарушениями требований благоустройства. За отчетный период посредством камер выявлено и пресечено более 1 300 подобных правонарушений. С гражданами, нарушившими требования законодательства, проведена соответствующая разъяснительная работа.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий на территории области выявлено и ликвидировано 78 несанкционированных свалок.

Полиция призывает жителей и гостей региона соблюдать культуру чистоты, бережно относиться к общественным местам, не нарушать правила благоустройства и заботиться об окружающей среде.